Российский и узбекский спецназ отработал уничтожение террористов на границе с Афганистаном

Военнослужащие спецподразделений России и Узбекистана отработали уничтожение условных террористов на границе с Афганистаном, которые «захватили» населенный пункт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«В ходе практических действий на полигоне «Термез» спецназовцы отработали вопросы блокирования населенного пункта, преследования групп условных террористов, вырвавшихся из района блокирования, их уничтожение и наведение ударов авиации. Из бронетехники были использованы бронетранспортеры БТР-82А, ударные вертолеты Ми-35 и штатное стрелковое оружие», — рассказали в пресс-службе.

Учения прошли на полигоне в Узбекистане.

Ранее совместные военные учения России, Таджикистана и Узбекистана начались на полигоне Харб-Майдон у границы с Афганистаном.

В них задействованы свыше 2,5 тыс. человек.

Учения пройдут с 5 по 10 августа. Во время их проведения проверят накопленный боевой опыт, апробируют оптимальные формы применения войск, а также выработают общие подходы к ведению военных действий.