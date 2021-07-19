Мероприятия форума «Армия-2021» впервые пройдут в Чечне

Мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2021» впервые пройдут в Чеченской Республике, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что всего на территории Южного военного округа форум зарубежных военных баз пройдет в 18 регионах. Военные округа готовятся задействовать около 300 единиц современной техники, 20 кораблей и судов, порядка 70 самолетов и вертолетов.

«Гостям представят современные образцы вооружения и специальной техники мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО, а также покажут розыгрыш различных боевых эпизодов, таких как высадка тактического воздушного десанта из вертолета Ми-8АМТШ, прыжки с парашютом, выстрел танка Т-72Б3 в динамике «Танк в полете атакует», БМП-3 в полете, стрельба самоходных орудий «Мста-С» из капониров, стрельба из буксируемых пушек «Мста-Б», мотострелковый взвод в наступлении, тактические приемы десантников, снайперская пара в действии, стрельба из зенитной самоходной установки «Шилка», — говорится в сообщении.

Кроме того, летчики Су-27 и Су-25 выполнят фигуры высшего пилотажа

Форум «Армия--2021» пройдет 22-28 августа.