Пентагон призывает Иран к деэскалации на море с целью не допустить просчетов

Соединенные Штаты хотят деэскалации напряженности на море с Ираном, чтобы не допустить в будущем возможных просчетов. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Его попросили прокомментировать сообщения о том, что катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана 2 апреля якобы окружили два корабля Береговой охраны США в Персидском заливе. «Мы, очевидно, хотим видеть деэскалацию напряженности. Мы не хотим видеть просчетов», — сказал Кирби.

«Небезопасная и непрофессиональная деятельность КСИР на море не является чем-то новым. Это было постоянной проблемой в течение долгого времени. Мы не видим такого же поведения со стороны иранских ВМС. Это в основном КСИР и обычно их маленькие быстроходные катера. Это продолжает вызывать обеспокоенность. И это, конечно же, как мы уже говорили, увеличивает шансы на просчет, который, я думаю, никому не пойдет на пользу в этой части мира», — указал пресс-секретарь Пентагона.

Брифинг проводился до того, как стало известно, что патрульный корабль ВМС США Firebolt («Файрболт») произвел предупредительные выстрелы из-за приближения к нему в Персидском заливе быстроходных катеров КСИР. По данным ВМС США, экипажи несколько раз по громкоговорителю призывали иранские катера прекратить маневры. Согласно утверждению американской стороны, поддерживалась связь с иранскими военными и принимались меры «для снижения риска просчета, столкновения и эскалации».