В ЛНР сообщили о боестолкновении с украинской разведгруппой

В управлении самопровозглашенной Народной милиции Донецкой народной республики сообщили о боестолкновении с украинской разведгруппой. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Противником была предпринята попытка проведения разведки минно-взрывных заграждений перед нашими позициями в районе населённого пункта Шумы. Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошёл 4 апреля.