Будущий шеф Пентагона заявил, что продление ДСНВ в интересах США

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин оценил ситуацию с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), передает РИА «Новости».

«Я в целом ознакомлен с российской программой ядерной модернизации, но не могу говорить о конкретных деталях того, соответствуют ли конкретные системы вооружений договору СНВ-3», — сказал Остин на слушаниях в Сенате США.

По его мнению, контроль над ядерными вооружениями — «в интересах США».

«Если меня утвердят, я затребую расширенную информацию по российской программе ядерного оружия и статусу договора СНВ-3», — пообещал Остин.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

В настоящее время Москва и Вашингтон ведут переговоры о дальнейшей системе контроля над вооружениями.