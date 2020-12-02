СШИ ожидают повышенной активности РФ в Японии

Командующий воинским контингентом США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер заявил, что при новом главе японского правительства Ёсихидэ Суге ожидает усиления активности на границе с Россией на границах с Японией , поскольку Токио изменит свой подход в отношении Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство Суги займет несколько иной подход к России, нежели правительство Абэ. И я подозреваю, что при правительстве Суги мы можем увидеть небольшое усиление, интенсификацию в том, что касается поведения России», — говорится в сообщении.

Он отметил, что ожидает особого усиления активности РФ в воздушном пространстве.

Ранее премьер-министр Японии Йосихидэ Суга выступил за скорейшее урегулирование территориального вопроса и подписание мирного соглашения между Токио и Москвой относительно Курильских островов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Японии зафиксировано рекордное число тяжелых случаев COVID-19

— Посол Украины поддержал позицию Японии в вопросе принадлежности Курил

— Премьер Японии выступил за скорейшее подписание мирного договора с Москвой