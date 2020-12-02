СШИ ожидают повышенной активности РФ в Японии
Командующий воинским контингентом США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер заявил, что при новом главе японского правительства Ёсихидэ Суге ожидает усиления активности на границе с Россией на границах с Японией , поскольку Токио изменит свой подход в отношении Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
«Правительство Суги займет несколько иной подход к России, нежели правительство Абэ. И я подозреваю, что при правительстве Суги мы можем увидеть небольшое усиление, интенсификацию в том, что касается поведения России», — говорится в сообщении.
Он отметил, что ожидает особого усиления активности РФ в воздушном пространстве.
Ранее премьер-министр Японии Йосихидэ Суга выступил за скорейшее урегулирование территориального вопроса и подписание мирного соглашения между Токио и Москвой относительно Курильских островов.
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