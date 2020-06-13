Пожар на французской атомной подлодке тушили 14 часов

Пришвартованную во французском Тулоне атомную подводную лодку Perle удалось потушить спустя 14 часов после возгорания. Об этом сообщил в Twitter министр вооруженных сил Флоранс Парли.

По его словам, пожарные боролись с огнем 14 часов и победили. К тушению были привлечены 100 гражданских и военных пожарных, а также им помогали еще 150 человек.

«Этой ночью пожар на борту подводной лодки Perle был потушен в 0.50 (1.50 мск)», — добавил Парли.

Он поблагодарил все участвующих в тушении за хорошую работу.

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