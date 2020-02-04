Лавров отметил неисполнение Турцией обязательств по Идлибу

Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств, предусмотренных сочинскими договоренностями по Идлибской зоне деэскалации в Сирии, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

Турецкая сторона не провела разделение сотрудничающей с ней сирийской оппозиции и террористов, отметил Лавров. Он подчеркнул, что также не была создана демилитаризированная зона в 10-20 км в районе Идлиба.

Кроме того, поступает информация о развертывании позиций Турции у зоны деэскалации и начале столкновений турецких войск с подразделениями сирийской армии, заявил министр.

Также Лавров отметил перемещение боевиков из Сирии в Ливию. Он пояснил, что Россия не способна в одиночку решить данную проблему и призывает Турцию к добросовестному исполнению имеющихся договоренностей.

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