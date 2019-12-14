Турция захотела купить у США системы ПРО Patriot
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявил, что Анкара направила США предложение по покупке систем ПРО Patriot. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Турция все еще рассматривает США в качестве союзника.
Дипломат также отметил, что сделка Россией по покупке зенитных ракетных комплексов С-400 не может быть отменена.
«Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа», — сказал Чавушоглу.
При этом он подчеркнул, что если США введет против Турции санкции из-за поставок С-400, то Анкаре придется ответить на них.
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