В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы даже думать о возможности военного конфликта между РФ и Турцией в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы даже не хотели бы думать о таком варианте», — заявил Песков.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос, существует ли опасность, что РФ может быть вовлечена в конфликт с Турцией, отметил, что для этого существуют связи между военными двух стран.
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