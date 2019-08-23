Путин назвал действия США по ДРСМД «пропагандистской кампанией»

Президент России Владимир Путин высказался о выходе США из Договора о ликвидаци ракет средней и малой дальности, а также недавних испытаниях новых ракте США. Об этом сообщается на сайте президента России.

Путин заявил, что действия властей США являются следствием их «пропагандистской кампании». Он также добавил, что Вашингтон обвинил Москву в несоблюдении ДРСМД.

Российский лидер также подчеркнул, что испытания новых американских ракет прошли через 16 дней после выхода США из договора.

Президент отметил, что Россия и раньше знала о создании США запрещенного договором оружия.

Ранее сообщалось, что Путин потребовал подготовить ответ России на испытания новой ракеты США.