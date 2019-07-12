НАТО отреагировало на поставки С-400 в Турцию

НАТО отреагировало на поставки в Турцию российских С-400, начавшихся 12 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Альянс «глубоко озабочен» происходящим, заявила пресс-служба НАТО.

Отмечается, что генсек организации Йенс Столтенберг не один раз говорил, что страны НАТО могут самостоятельно выбирать вооружение, однако «российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой».

Ранее сообщалось, что власти США пригрозили правительству Турции негативными последствиями из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.