Суперновый истребитель могут разработать Россия и Индия

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия предлагает Индии совместно разработать истребитель 5-го поколения, а также объявил о том, что РФ закончит поставлять туда зенитные ракетные систем С-400 к 2024-2025 годам. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению Дрожжова, первую систему С-400 запланировали отправить в Индию в конце 2020 года. А в вопросе сотрудничества с этой страной директор ФСВТС отметил, что российская сторона готова вернуться к проекту разработки истребителя 5-го поколения.

Ранее сообщалось, что Индия недовольна российскими ракетами.