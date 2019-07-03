Раскрыто имя подводника, спасшего гражданского при пожаре

Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев благодаря своим грамотным действиям спас гражданского специалиста во время пожара, который произошел на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Согласно ведомству, именно Соловьев вывел гражданское лицо из отсека, который охватил огонь, а после задрал люк, чтобы огонь не распространился по всему аппарату.

Затем, уточнили в Минобороны, он продолжил вместе с другими членами экипажа бороться за живучесть корабля и погиб.

Ведомство добавило, что в скором времени оно опубликует список всех погибших.

Ранее сообщалось, что Соловьев ждал прибавления в семье.

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.