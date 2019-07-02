Шойгу рассказал о расследовании гибели моряков
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что комиссия под руководством главнокомандующего ВМФ займется выяснение причин ЧП, в результате которого погибли 14 российских моряков, передает РИА «Новости».
Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Глубоководный аппарат находится на базе в Североморске», — отметил Шойгу.
Он также добавил, что в настоящее время устанавливаются причины происшествия.
Ранее стали известны подробности о погибших на подлодке моряках.