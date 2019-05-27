«Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США

«Ростех» будет поставлять Соединенным Штатам боеприпасы, если американская сторона снимет мешающие этому ограничения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госкорпорации.

Представители «Ростеха» подчеркнули, что предприятие способно поставлять весь спектр боеприпасов к гражданскому, служебному и боевому оружию. Также они отметили, что российская продукция является «лучшей в мире» по основным характеристикам.

Ранее стало известно, что США закупят российские боеприпасы. Отмечалось, что Соединенные Штаты хотят купить у России патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автоматов Калашникова разных калибров, а также для пулеметов ЯкБ, ПКМ, ПКТ и ДШК.