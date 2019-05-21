Почему США хотят сорвать сделку РФ и Турции по С-400, рассказали СМИ
Эксперты рассказали, почему США хотят сорвать покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турцией. Об этом сообщает Türkiye.
По мнению специалистов, США пытаются помешать сближению Турции и России.
Как отмечается, Вашингтон также не заинтересован в усилении оборонного потенциала Анкары из-за споров вокруг ближневосточного вопроса.
При этом США не хотят продавать Турции свои ЗРК Patriot, несмотря на критику в адрес покупки С-400 Анкарой.
Ранее сообщалось, что в конгрессе США призвали обложить Турцию санкциями за покупку С-400.