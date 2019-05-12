Южная Корея намерена внедрить военных роботов

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на доклад агенства по программам закупок вооружений.

Как отмечается, эти роботы будут созданы по образу и подобию не только человека, но и животных, змей, насекомых и морских обитателей.

Уточняется, что область применения таких роботов довольна обширна. Так, они могут быть использованы в разведывательных целях, а также в поисково-спасательных операциях.

Ранее сообщалось, что роботы обучились читать эмоции человека.