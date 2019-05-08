Украина подняла зарплаты военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении зарплаты военнослужащим в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.
Как отмечается, с 1 мая участники боевых действий в Донбассе будут получать на $190 больше, если они находятся на линии боевого соприкосновения, и на $38 — если они располагаются в других районах проведения операций.
Уточняется, что теперь минимальный размер выплаты военному, который служит по контракту и находится в линии соприкосновения в Донбассе, составит около $1 тыс., в других зонах силовой операций — $620.
Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении зарплаты военнослужащим в Донбассе.