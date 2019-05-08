Украина подняла зарплаты военным в Донбассе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/90/10976090/RIAN_2753756.HR-pic905-895x505-12332.jpg">

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении зарплаты военнослужащим в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Как отмечается, с 1 мая участники боевых действий в Донбассе будут получать на $190 больше, если они находятся на линии боевого соприкосновения, и на $38 — если они располагаются в других районах проведения операций.

Уточняется, что теперь минимальный размер выплаты военному, который служит по контракту и находится в линии соприкосновения в Донбассе, составит около $1 тыс., в других зонах силовой операций — $620.

Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении зарплаты военнослужащим в Донбассе.