Китай выразил протест США за поставки оружия Тайваню
Китай выразил протест США за планируемые поставки оружия Тайваню на сумму $500 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.
По данным агентства, власти КНР направили американской стороне «серьезное представление».
Как отмечается, Пекин считает Тайвань частью Китая и выступает против каких-либо оружейных поставок острову.
При этом КНР призвала США прекратить реализацию проекта по поставкам вооружений.
Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил военную сделку США и Тайваня.