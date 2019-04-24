Китай выразил протест США за поставки оружия Тайваню

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Китай выразил протест США за планируемые поставки оружия Тайваню на сумму $500 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

По данным агентства, власти КНР направили американской стороне «серьезное представление».

Как отмечается, Пекин считает Тайвань частью Китая и выступает против каких-либо оружейных поставок острову.

При этом КНР призвала США прекратить реализацию проекта по поставкам вооружений.

Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил военную сделку США и Тайваня.