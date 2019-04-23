Турция не хочет отдавать российские С-400 другим странам

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не планирует отдавать купленные российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 Катару и Азербайджану, передает РИА «Новости».

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По словам Чавушоглу, Турция не будет «посредником» в поставках российских С-400.

«Если Россия решит продать комплексы Азербайджану, она сделает это напрямую, без посредников», — добавил Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России восхитились позицией Турции по С-400.

Также до этого стало известно, что в США поставили ультиматум Турции по С-400.