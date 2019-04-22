Суд приговорил члена банды Басаева к 16 годам тюрьмы за нападение на десантников

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко проинформировала о том, что суд в Чечне признал виновным жителя Ставропольского края Шамиля Казбулатова в посягательстве на жизнь военнослужащих в 2000 году и приговорил его к 16 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, суд признал доказательства достаточными для вынесения такого решения.

«… в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба [Казбулатов] принял участие в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск», — отмечается в сообщении.

Суд арестовал Казбулатова в прошлом году.