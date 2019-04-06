Ливийский маршал Хафтар отказался вести переговоры

Маршал Халифа Хафтар, командующий ливийской национальной армией, отказался от предложения генсека ООН Антониу Гутерриша встретиться с главой столичного правительства Фаизом Сараджем в Женеве. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники в Совбез ООН.

Отмечается, что Сарадж согласился встретиться с Хафтаром, но при условии «прекращения боевых и подстрекательских действий».

Реклама

Однако маршал отказался встречаться и вести переговоры с главой триполийского кабмина.

Ранее армия правительства Ливии отбила аэропорт Триполи.

До этого армия Хафтара смогла взять под контроль города Тархуну и Эль-Азизию, расположенные рядом с Триполи. В результате этих действий погибли пять человек.