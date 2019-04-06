Армия правительства Ливии отбила аэропорт Триполи

В Ливии силы Правительства национального согласия проинформировали о том, что им удалось восстановить контроль над международным аэропортом Триполи, передает Al-Arabiya.

Отмечается, что в настоящее время вооруженные силы находится в 20 км от столицы страны. Дорога между городом и воздушной гаванью закрыта.

Ранее сообщалось, что армия Хафтара смогла взять под контроль города Тархуну и Эль-Азизию, расположенные рядом с Триполи. В результате этих действий погибли пять человек.