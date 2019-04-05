Армия Хафтара претерпела потери после взятия аэропорта в Ливии

Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара понесла потери после захвата аэропорта столицы Триполи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

Отмечается, что армия Хафтара смогла взять под контроль города Тархуну и Эль-Азизию, расположенные рядом с Триполи. В результате этих действий погибли пять человек.

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До этого стало известно, что армия Хафтара успела занять город Гарьян, а затем они закрепились в районе КПП в 27 км от столицы Триполи.

Ранее сообщалось, что в Ливии захватили аэропорт Триполи.