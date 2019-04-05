Генсек ООН обсудит с маршалом Хафтаром ситуацию в Ливии
Генсек ООН Антониу Гутерриш намерен провести встречу с ливийским маршалом Халифой Хафтаром, чтобы обсудить ситуацию в Ливии. Об этом сообщает Al Arabiya.
По данным телеканала, переговоры Гутерриша и Хафтара должны пройти в городе Бенгази.
Как отмечается, стороны намерены провести встречу в пятницу, 5 апреля.
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При этом главной темой переговоров станет ситуацию в Ливии.
Ранее сообщалось, что Хафтар отдал приказ начать наступление на столицу Ливии.