Генсек ООН обсудит с маршалом Хафтаром ситуацию в Ливии

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Генсек ООН Антониу Гутерриш намерен провести встречу с ливийским маршалом Халифой Хафтаром, чтобы обсудить ситуацию в Ливии. Об этом сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, переговоры Гутерриша и Хафтара должны пройти в городе Бенгази.

Как отмечается, стороны намерены провести встречу в пятницу, 5 апреля.

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При этом главной темой переговоров станет ситуацию в Ливии.

Ранее сообщалось, что Хафтар отдал приказ начать наступление на столицу Ливии.