Стали известны детали смерти пулеметчицы «Ведьмы»
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что пулеметчица ВС Украины Яна Червоная погибла из-за взрыва миномета. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, украинские военнослужащие, среди которых находилась Червоная, решили обстрелять позиции Народной полиции ЛНР. Однако они нарушили требования безопасности и зарядили миномет дважды, что привело к его взрыву.
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Он добавил, что командование скрывает причины трагедии, обвинив во всем ЛНР.
Ранее украинский президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью пулеметчицы.