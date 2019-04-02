«Тяжелая весть с фронта»: Порошенко о смерти пулеметчицы «Ведьмы»

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Украинский президент Петр Порошенко написал в своем в твиттере, что в Донбассе погибли украинские военные Яна Черноая и Александр Мелютин.

«Московский комсомолец» уточняет, что Черновая известна под псевдонимом «Ведьма», который, по ее словам, сослуживцы дали ей за харатер.

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«Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить...», — написал Порошенко.

Он также добавил, что украинские военные погибли от «вражеской мины».

Ранее Порошенко анонсировал новое заседание «нормандской четверки».