Сирия потребовала от Запада компенсацию за «гнусные преступления»
В МИД Сирии потребовали от западных стран возместить урон, нанесенный стране из-за вооруженного вмешательства коалиции во главе с США. Об этом сообщает SANA.
В министерстве заявили, что Сирия хоть и не нуждается в помощи от западных государств в послевоенной реконструкции, но вправе потребовать от коалиции компенсацию за «причиненные разрушения и гнусные преступления».
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Действия коалиции привели к гибели мирных граждан и крупным разрушениям, что является пятном позора для западных государств, добавили в МИД Сирии.
Ранее сообщалось, что США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии.