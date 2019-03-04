В Совфеде прокомментировали угрозу от китайских ракет

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы минобороны Германии о том, что китайские ракеты угрожают России. ОБ этом сообщает РИА «Новости»/

«Это просто слова, китайские ракеты не несут никакой угрозы для России», — сказал Джабаров.

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По его мнению, эти слова были продиктованы желанием европейских стран реанимировать ДРСМД.

Джабаров уверен, что, чтобы реанимировать ДРСМД, участников его должно быть больше. По его словам, ФРГ таким образом «запускает зондаж в отношении Китая».

Ранее глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что китайские ракеты могут навредить России, поэтому необходимо включить Пекин в договор о РСМД.