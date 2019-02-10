В ЛНР ответили на обвинение в применении лазерного оружия

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Официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко ответил на обвинения Киева в использовании лазерного оружия, передает РИА «Новости».

По его словам, народная милиция не имеет на вооружении лазерного оружия. Марочко пояснил, что заявления украинской стороны «вызывают только смех».

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«Они обвиняют Народные республики в применении лазерного оружия, которое не имеют на вооружении даже развитые страны мира. Со всей ответственностью заявляю, что Народная милиция ЛНР не имеет в своем распоряжении никакого лазерного оружия», - заявил Марочко.

Ранее в украинской госпогранслужбе заявили, что в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли «испытания лазерного оружия».

Отмечалось, что лучи от «оружия» якобы были замечены 8 и 9 февраля недалеко от КПВВ «Станица Луганская».