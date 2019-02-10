На Украине заявили об «испытании лазерного оружия» в Донбассе

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В украинской госпогранслужбе заявили, что в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли «испытания лазерного оружия». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что лучи от «оружия» якобы были замечены 8 и 9 февраля недалеко от КПВВ «Станица Луганская».

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«…пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что точное место выхода «луча» установить не получилось.

Ранее сообщалось, что Пентагон хочет разместить в космосе «демонстрационный лазер».