ИГ взяло ответственность за теракт в сирийском Манбидже

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в центре сирийского Манбиджа, передает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, связанное с ИГ.

По имеющимся данным, взрыв совершил террорист-смертник.

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В центре Манбиджа 16 января произошел взрыв, жертвами которого стали девять человек, в том числе американские патрульные. Также известно по меньшей мере о 20 пострадавших.

Ранее сообщалось, что в центре Манбиджа произошел взрыв.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.