В Израиле заявили о готовности усилить атаки по целям Ирана в Сирии

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля готова наращивать атаки по иранским целям в Сирии, чтобы предотвратить закрепление сил Ирана в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное канцелярией премьера заявление.

Нетаньяху рассказал, что военные Израиля нанесли удар по иранскому складу с оружием в международном аэропорту Дамаска в ночь на субботу, 12 января.

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«При необходимости мы готовы интенсифицировать такие атаки», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее Нетпаньяху заявлял, что израильские ВВС последние 36 часов наносили удары по целям в Сирии.