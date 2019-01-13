В Израиле заявили о готовности усилить атаки по целям Ирана в Сирии
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля готова наращивать атаки по иранским целям в Сирии, чтобы предотвратить закрепление сил Ирана в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное канцелярией премьера заявление.
Нетаньяху рассказал, что военные Израиля нанесли удар по иранскому складу с оружием в международном аэропорту Дамаска в ночь на субботу, 12 января.
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«При необходимости мы готовы интенсифицировать такие атаки», — подчеркнул премьер-министр.
Ранее Нетпаньяху заявлял, что израильские ВВС последние 36 часов наносили удары по целям в Сирии.