Ким Чен Ын готов допустить проверяющих на главный ядерный комплекс в Йонбене

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Глава КНДР Ким Чен Ын готов допустить проверяющих на главный ядерный комплекс страны в Йонбене, передает агентство Ренхап со ссылкой на высокопоставленного источника в дипломатических кругах.

Как отмечается, северокорейский лидер может предоставить такую возможность в рамках договоренностей с США о денуклеаризации Корейского полуострова.

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«Я так понимаю, что Ким Чен Ын сказал президенту Муну (глава Республики Корея. — «Газета.Ru»)» во время саммита в сентябре, что если США предпримут соответствующие шаги, то он готов не только закрыть ядерный комплекс в Йонбене, но и позволит его проверить», — сказал источник.

По данным агентства, президент Республики Корея Джэин Мун передал это сообщение президенту США Дональду Трампу.

Ранее Foreign Affairs рассказал, как США нужно вести себя с КНДР.