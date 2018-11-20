Foreign Affairs рассказал, как США вести себя с ядерной державой

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Соединенные Штаты должны признать, что в обозримом будущем Северная Корея останется ядерной державой, и в соответствии с этим управлять ситуацией, пишет Foreign Affairs.

В течение 70 лет альянс США и Южной Кореи успешно поддерживал политику сдерживания на Корейском полуострове, предотвращая возобновление боевых действий после заключенного в 1953 году перемирия. Теперь задача Вашингтона состоит в том, чтобы создавать и поддерживать стабильные отношения сдерживания c обладающей ядерным оружием северокорейской республикой. Как отмечает издание, КНДР является небезопасным государством с принципиально недоверчивым отношением к США.

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Новая политическая реальность вместе с ядерными возможностями северокорейцев предполагает необходимость тщательного анализа со стороны Вашингтона в отношении того, как он может повлиять на принятие решений в Пхеньяне. Устойчивая политика сдерживания предполагает, что лидер КНДР Ким Чен Ын не ощущает угрозы в отношении своего ядерного арсенала.

Для того чтобы снизить ядерную напряженность с Северной Кореей в краткосрочной перспективе, Пентагону следует обнародовать доклад, где обговорены обстоятельства, при которых Соединенные Штаты будут готовы к выключению из строя ядерных систем противника, пишет издание.