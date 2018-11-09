Эксперты увидели признаки сближения ИГ с Аль-Каидой

Эксперты Европейского центра стратегических исследований и безопасности согласились с выводами ФСБ о том, что между террористическими группировками «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) и «Аль-Каида» (организация запрещена в России) наблюдаются признаки сближения, передает РИА «Новости».

В центре отметили, что вопрос об открытой войне либо объединении двух террористических организаций стоял давно, однако, пока ИГ находилось на пике влияния, оно достаточно агрессивно выступало против «Аль-Каиды», а в ряде стран даже наблюдались открытые стычки между членами организаций.

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ИГ, достаточно сильно ослабленное в Сирии и Ираке и также потерявшее позиции в Северной Африке, сейчас значительно поумерило свою агрессивную риторику в адрес «Аль-Каиды», — отметили эксперты.

Также подчеркивается, что относительно мягкая позиция лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири свидетельствует о его намерении сближать различные джихадистские движения.

Ранее глава ФСБ рассказал о переводе средств для ИГ из России.

«Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.