Германия решила резко в разы сократить экспорт вооружений в Турцию

Руководство Германии приняло решение о резком сокращении объема экспортных поставок вооружений в Турцию, которая входила в двадцатку основных стран покупательниц германских вооружений как партнер по НАТО, с момента, после того, как было сформировано новое правительство страны в марте 2018 года, передает Deutsche Welle.

Это следует из статистических данных, содержащихся в ответе министерства экономики и энергетики ФРГ на запрос эксперта по внешней политике фракции «зеленых» в бундестаге Омида Нурипура.

Реклама

Отмечается, что с 14 марта в Германии было выдано только 16 разрешений на поставки вооружений в Турцию. Общая сумма сделок составила примерно €916 тысяч. Сообщается, что с 1 января по 13 марта были выданы 34 подобных разрешения на €9,7 млн, а в 2017 году между странами было заключено 138 сделок, чья стоимость составила €34,2 млн.

Ранее сообщалось, что в ФРГ запретили акцию на открытии мечети во время визита Эрдогана.