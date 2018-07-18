Источник рассказал о преимуществе «Кинжала» над «Искандерами»

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, преимущество гиперзвуковой ракеты «Кинжал» над ее сухопутным прототипом, ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер», заключается в способности поражать цели на дистанции в три раза дальше, передает РИА «Новости».

По его словам, дальность поражения «Кинжала», который предназначен для установки на истребители МиГ-31К, составляет 1,5 тысячи километров, в то время как комплекс «Искандер-М» предназначен для поражения целей на расстоянии до 500 километров.

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По словам члена экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктора Мураховского, такое увеличение дальности поражения вызвано отсутствием необходимости преодолевать земное притяжение и тратить энергию на разгон по горизонтали.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили об успешных испытаниях Россией гиперзвукового авиационного комплекс «Кинжал».