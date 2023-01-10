«Уже приступил к исполнению обязанностей». СМИ узнали о повышении генерала Лапина — его критиковал Кадыров

Генерал-полковник Александр Лапин, ранее командовавший группой войск «Центр» в ходе спецоперации на Украине, получил новую должность, утверждают источники СМИ в Минобороны РФ. Осенью работу генерала остро критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, после чего появились противоречивые сообщения как об уходе, так и об «отпуске» Лапина. Во вторник РБК и Ura.ru написали, что он назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск. В Кремле эти данные не опровергают, но и не подтверждают. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВC РФ — об этом во вторник, 10 января, со ссылкой на источники в Минобороны России сообщили РБК и Ura.ru. До конца октября 2022 года Лапин был командующим группировкой войск «Центр» в ходе специальной военной операции РФ на Украине.

«Указ действительно подписан. Насколько я знаю, Лапин уже приступил к исполнению новых обязанностей», — утверждает один из собеседников СМИ в ведомстве.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения. «Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом «секретно».

Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было», — пояснил представитель Кремля.

Напомним, в октябре прошлого года Лапин подвергся острой критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. В частности, он обвинил генерал-полковника в кризисе на Лиманском направлении и в прорыве сил ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка.

Кадыров утверждал, что «предупреждал об опасности» начальника Генштаба Валерия Герасимова, однако тот «заверил, что не сомневается в полководческом таланте Лапина».

29 октября в СМИ появилась информация об уходе Лапина с должности командующего группировкой «Центр», а на следующий день источник в Минобороны сообщил, что руководить группировкой «Центр» «во время отпуска генерала Александра Лапина будет Андрей Мордвичев.

«Мордвичев назначен врио командующего группировкой «Центр», командующим войсками ЦВО остается генерал Лапин. Как только у него закончится отпуск, он вернется к выполнению боевых задач во главе «Центра», — утверждал собеседник в ведомстве.

При этом 3 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что врио командующего ЦВО назначен генерал-майор Александр Линьков.

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017 году был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018-го по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии. 4 июля 2022-го был удостоен звания Героя России.