«Навстречу призывникам»: в Госдуме поддержали введение круглогодичного призыва

Комитет Госдумы поддержал проект о призыве в армию в течение календарного года

Оборонный комитет Госдумы рекомендовал в первом чтении принять законопроект о круглогодичном призыве в армию. Один из авторов инициативы, глава комитета Андрей Картаполов назвал проект очень важным и нужным и заявил, что он «идет навстречу призывникам». Ранее депутат говорил, что более массово призывать в армию из-за новых норм не будут. Что предполагает законопроект и когда он может вступить в силу — в материале «Газеты.Ru».

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента. Об этом сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, глава комитета Андрей Картаполов.

«Рассматривали. Очень нужный законопроект, очень важный, идет навстречу призывникам», — заявил парламентарий.

По словам депутата, инициатива может быть рассмотрена уже на следующей неделе. Если закон будет принять и подписан президентом РФ, новые нормы начнут действовать с 1 января 2026 года .

Что предлагает законопроект?

На рассмотрение в Госдуму законопроект о круглогодичном призыве на военную службу внесли 22 июля. Авторами инициативы выступили глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В пояснительной записке отмечалось, что проект направлен «на совершенствование проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу».

Законопроект предполагает, что на протяжении всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии . Это, как подчеркивали авторы инициативы, позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.

При этом сроки отправки к местам прохождения военной службы не изменятся . Она будет проходить в уже установленные законодательством периоды — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Сроки отправки на службу для отдельных категорий граждан, которые отражены в законе «О воинской обязанности и военной службе», также останутся без изменений.

Зачем нужны изменения?

По словам Картаполова, законопроект необходим для систематизации работы военкоматов. Более массово призывать в армию из-за новых норм не будут, говорит депутат.

«Их (призывников. — «Газета.Ru») никто не дергает. Они не ждут с ужасом весны или лета. Они спокойно в течение года приходят, с ними проводятся все мероприятия, медицинская комиссия, профессиональный отбор. И они идут дальше заниматься своими делами. Мы одновременно предоставляем больше возможностей для самих призывников, чтобы они решали свои задачи и вопросы, и упорядочиваем работу военных комиссариатов. У них не будет вот этой штурмовщины и авралов каждые полгода. Они спокойно в течение года будут работать», — добавил парламентарий.

Зампред комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» при этом отмечал, что круглогодичный призыв в армию позволит сократить число уклонистов и увеличить число личного состава.

«Нет никакой разницы, когда набирать новое пополнение, и, по моему мнению, это и в самом деле можно делать круглогодично, не деля на весенний и осенний сезоны. <…> И, на мой взгляд, это позволит еще и сократить число уклонистов — так они летом и зимой расслабляются, вылезают из нор. А если такого перерыва не будет, то и бегать станут меньше, шансов убежать не будет», — пояснил депутат.

Новые правила призыва

В конце августа правительство РФ увеличило до двух кампаний действие решения об отправке призывника на срочную службу. Если отправка в войска не состоялась в текущую кампанию, призывника могут направить на службу в следующую — весеннюю или осеннюю.

Кроме того, военкоматы получили право вручать дополнительные повестки для сверки данных учета. Это позволило уточнять состояние здоровья, семейные обстоятельства и другие данные призывника.

Законодатели отмечали, что такой шаг позволит избежать дублирования работы призывных комиссий, снизит нагрузку на систему, а также упростит процесс отправки в войска тех граждан, чья отправка ранее переносилась по организационным причинам.