«Готовыми нужно быть ко всему»: в Госдуме объяснили необходимость круглогодичного призыва в армию

Круглогодичный призыв в армию позволит сократить число уклонистов и увеличить число личного состава, чтобы «быть готовыми ко всему». Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Нет никакой разницы, когда набирать новое пополнение, и, по моему мнению, это и в самом деле можно делать круглогодично, не деля на весенний и осенний сезоны. Еще до специальной военной операции даже вносил законопроект об этом в Государственную Думу, но тогда не было ни необходимости в таком количестве военных кадров, ни нужды увеличивать численность личного состава. Между прочим, по указанию президента, в российской армии в 2025 году должно служить уже полтора миллиона военных, и для достижения этой цели продлить призыв было бы вполне оправданно. Тем более, что мы не знаем, когда и какие именно задачи предстоит выполнять армии России, готовыми нужно быть ко всему. И, на мой взгляд, это позволит еще и сократить число уклонистов — так они летом и зимой расслабляются, вылезают из нор. А если такого перерыва не будет, то и бегать станут меньше, шансов убежать не будет», — сказал он.

22 июля стало известно, что глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли на рассмотрение законопроект, который изменяет правила призыва в армию, делая его круглогодичным.

Авторы инициативы предлагают проводить медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий постоянно. При этом сроки отправки граждан на военную службу сохранятся в прежнем режиме: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Явиться в военкомат призывники по-прежнему должны будут только в периоды призывных кампаний.

Срочная служба в течение 12 месяцев в России начала действовать с 2008 года. Из-за этого в 2009 году было призвано рекордное количество «срочников» — 305,6 тыс. человек. После этого число призывников начало планомерно снижаться. В 2011 году было призвано 218,7 тыс. человек. Следующие 27 призывов количество призванных колебалось от 120 тыс. до 150 тыс. человек.

Ранее Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде.