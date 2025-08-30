Изменились правила призыва в армию. Косить станет сложнее и дольше

Решение об отправке призывника в армию будет действовать две призывные кампании

Правительство России закрепило правило, по которому решение о направлении гражданина на срочную службу сохраняет силу в течение двух призывных кампаний. Теперь если призывника не направили в часть во время осеннего или весеннего призыва, это могут сделать в следующую кампанию в течение года с момента принятия решения. Одновременно Минобороны объявило о готовности государственной системы единого воинского учета, а глава ведомства Андрей Белоусов раскрыл планы по увеличению набора на службу по контракту.

В России увеличили до двух кампаний действие решения об отправке призывника на срочную службу. Постановление правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Власти подчеркивают, что все эти шаги взаимосвязаны: единый реестр позволяет точнее учитывать граждан, новые правила призыва делают процесс стабильнее, а рост числа контрактников снижает нагрузку на срочный призыв.

Призыв на новых условиях

Согласно постановлению правительства, решение призывной комиссии о направлении призывника в часть подлежит исполнению в течение одного года со дня его принятия. Если отправка в войска не состоялась в текущую кампанию, призывника могут направить на службу в следующую — весеннюю или осеннюю. Призыв проводится дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря . Таким образом, решение сохраняет силу до следующего периода призыва, исключая необходимость повторного рассмотрения. В апреле Путин подписал закон, который вводит это требование.

Кроме того, теперь военкоматы вправе вручать дополнительные повестки для сверки данных воинского учета. Это позволит уточнять состояние здоровья, семейные обстоятельства и другие данные призывника. Сам гражданин в этот период может сообщить о новых обстоятельствах — например, о праве на отсрочку или освобождение. Повторное медицинское освидетельствование при переносе решения не требуется. Однако если здоровье призывника изменилось, он обязан предоставить подтверждающие документы.

Поправки сопровождаются ужесточением ответственности за нарушение правил учета.

Летом вступили в силу штрафы от 10 до 20 тыс. руб. за несообщение о смене места жительства или за неявку в военкомат при переезде без регистрации.

По мнению законодателей, продление действия решений позволит избежать дублирования работы призывных комиссий и снизит нагрузку на систему. К тому же это упростит процесс отправки в войска тех граждан, чья отправка ранее переносилась по организационным причинам, например из-за выполнения плана набора в текущем призыве.

Государственная система учета

Параллельно Минобороны завершило создание государственной системы единого воинского учета. О запуске сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии военного ведомства в пятницу. По его словам, система стала одним из ключевых достижений цифровизации оборонного управления. Новый реестр обеспечивает централизованное хранение, электронное ведение и актуализацию данных обо всех гражданах, подлежащих воинскому учету.

Создание реестра было предусмотрено законом об электронных повестках 2023 года.

Согласно установленным нормам, повестки по-прежнему вручаются лично на бумаге или через работодателя, но одновременно дублируются в электронной форме.

Считается, что повестка вручена через неделю после ее появления в реестре.

С августа россияне начали получать уведомления через «Госуслуги» о включении их данных в систему. Уведомления приходят в виде push-сообщений или на электронную почту, привязанную к аккаунту. Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов пояснил, что такие уведомления связаны исключительно с актуализацией баз данных и не означают мобилизацию или призыв.

Новая система предназначена только для граждан, подлежащих воинскому учету, и не касается женщин, которые могут служить в армии только добровольно и по контракту. По мнению военных экспертов, единый реестр облегчит взаимодействие между региональными военкоматами и позволит оперативнее отслеживать изменения в личных данных призывников.

Рост набора по контракту

Отдельной темой заседания коллегии Минобороны стало комплектование армии контрактниками. По словам Белоусова, в 2025 году в России увеличен план набора на военную службу по контракту. Показатели выполнения плана в целом соответствуют поставленным задачам.

Владимир Путин в мае говорил, что ежемесячно 50–60 тыс. россиян идут добровольцами в зону боевых действий на Украине.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев 2 июля уточнял, что с начала года более 210 тыс. человек заключили контракты, а 18 тыс. вступили в добровольческие формирования. За аналогичный период 2024 года число контрактников составляло около 190 тыс. человек, а по итогам всего 2024 года в армии было заключено порядка 450 тыс. контрактов, еще 40 тыс. граждан вошли в добровольческие отряды.

Финансовая поддержка контрактников остается одним из ключевых стимулов. В 2025 году федеральная выплата составляет 400 тыс. руб. за заключение контракта. Дополнительно предусмотрены региональные бонусы: в Москве размер единовременной выплаты достигает 1,9 млн руб. для контрактов сроком от года.