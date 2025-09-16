Упавший на дом в Польше БПЛА оказался американской ракетой. Президент потребовал объяснений

В жилой дом в городе Вырыки во время инцидента с дронами в Польше попал не беспилотник, а запущенная с истребителя F-16 ракета, сообщила газета Rzeczpospolita. Ранее генсек НАТО Марк Рютте рассказывал, что истребители были задействованы при уничтожении БПЛА, а депутат польского Сейма Дариуш Стефанюк публиковал фото обломка ракеты AIM-120C7.

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал объяснений от правительства после публикаций о том, что во время инцидента с дронами на дом в городе Вырыки упал не беспилотник, а ракета. Об этом в соцсети X сообщило Бюро национальной безопасности страны.

«Президент ожидает от правительства неотложных объяснений по поводу инцидента в Вырыках. Это обязанность правительства — применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно быстрее», — говорится в сообщении.

Инцидент с ракетой

Ранее газета Rzeczpospolita сообщила со ссылкой на источники рассказала, что в жилой дом в городе Вырыки в Люблинском воеводстве во время инцидента с дронами в Польше попал не беспилотник, а ракета, запущенная с истребителя F-16. Издание указало, что люблинская прокуратура идентифицировала обломки 17 БПЛА, однако отказалась раскрыть, что именно упало на дом в городе Вырыки.

«На данный момент объект не идентифицирован ни как беспилотник, ни как его фрагменты», — говорится в заявление ведомства, которое цитирует газета.

Один из собеседников Rzeczpospolita сообщил, что на дом упала ракета класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM, которая была запущена с польского F-16.

Во время ее полета возникли неполадки в системе наведения, из-за чего ракета не сработала. Источник добавил, что она не взвелась и не взорвалась, так как сработали предохранительные устройства взрывателя.

10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. После этого премьер-министр страны Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш, которого по факту инцидента вызвали в польским МИД, рассказал, что Варшава не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых БПЛА. В Минобороны России также отметили, что при массированном ударе российских военных по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя инцидент, сообщал, что в обезвреживании над Польшей БПЛА участвовали самолеты четырех страх альянса: польские F-16, голландские F-35, итальянские и немецкие самолеты и самолет-заправщик НАТО. Депутат польского Сейма Дариуш Стефанюк показал обломок ракеты, которой сбивали дроны. На фото видно, что это AIM-120C7 — одна из модификаций AIM-120 AMRAAM стоимостью почти $2 млн.

В то же время газета Bild утверждала, что для обезвреживания БПЛА применили ракеты AIM-9, запуск каждой из которых стоит более €400 тыс. А всего на операцию страны НАТО потратили минимум €1,2 млн.

ПВО в НАТО несовершенна

На фоне этого президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в странах НАТО далеки от совершенства, поскольку дорогостоящие зенитные ракеты приходится расходовать на дешевые беспилотники.

«Из этой ситуации можно сделать вывод, что на данный момент системы противодронной обороны в странах НАТО все еще далеки от совершенства. Обычно дорогостоящие зенитные ракеты не используют для стрельбы по дешевым беспилотникам», — отметил политик во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Ринкевичс также приветствовал решение Североатлантического альянса провести новую операцию по усилению воздушной обороны на восточном фланге «Восточный страж».