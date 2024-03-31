Макрон завоевывает доверие Прибалтики. Что в Европе говорят об отправке войск на Украину? Глава МИД Финляндии Валтонен допустила отправку войск на Украину

В Финляндии и странах Балтии поприветствовали слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Несмотря на то, что сейчас обсуждать этот шаг чиновники не хотят, они подчеркивают, что в долгосрочной перспективе нельзя отказываться от этой идеи. При этом некоторые официальные лица сомневаются, что за словами последуют действия и Франция выполнит свои «риторические обещания».

Президент Франции Эммануэль Макрон был прав в своих высказываниях об отправке войск на Украину, потому что заставил Россию рассуждать о пределах поддержки Киева со стороны Запада. Об этом заявила Financial Times глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

По словам Валтонен, заявления французского лидера вовсе не были ошибкой. Однако она подчеркнула, что время для этого шага еще не пришло.

«Сейчас не время вводить войска на Украину, и мы даже не хотим это обсуждать на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе мы, конечно, не должны исключать никакие варианты», — заявила глава финского МИДа.

Валтонен также отметила, что не знает, к чему приведет конфликт и что произойдет в будущем, поэтому не нужно «раскрывать все карты».

Макрон завоевывает расположение стан Балтии

FT пишет, что Макрон своими словами «завоевал расположение передовых членов НАТО» после того, как Франция долгие годы игнорировала интересы безопасности Центральной и Восточной Европы. Его попытку создать «стратегическую двусмысленность» поприветствовали в Литве, Латвии и Эстонии.

«Что мне понравилось в двух недавних заявлениях президента Макрона, так это то, что он задался вопросом, почему мы должны навязывать себе красные линии, когда у Путина их практически нет», — заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Глава комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Жигимантас Павиленис подчеркнул, что при отсутствии черчиллевского мышления Макрон сделал мудрый шаг. И это, по словам депутата латвийского парламента, показывает, что президент Франции слышит и понимает страны Балтии.

В Эстонии считают, что заявление французского президента «немного разбудило лидеров Европы». При этом глава МИД страны Маргус Цахкна подчеркнул, что сейчас «безопаснее отправлять оружие и деньги» на Украину, а не военных.

«Это (заявление Макрона об отправке войск на Украину. — «Газета.Ru») заставляет Путина беспокоиться о том, что на самом деле может сделать Европа. Такое нестандартное мышление полезно», — добавил Цахкна.

Заявление было неубедительным

Однако несмотря на то, что официальные лица Финляндии и стран Балтии заявляют о том, что Франция восстанавливает доверие региона своей активной поддержкой Украины, многие продолжают сомневаться, что за словами последуют дела. Некоторые прибалтийские чиновники, как пишет FT, говорят о том, что они больше уверены в растущем вкладе Германии в региональную безопасность.

Газета приводит слова одного из европейских послов в Прибалтике, который отметил, что «восхищается жестом Макрона», но не уверен, выполнит ли Франция свои «риторические обещания».

Один из военных чиновников стан Балтии также подчеркнул, что заявление французского президента хоть и создало «первую стратегическую дилемму для России», но было слабым. И похоже, что Франция не очень хорошо продумала, что за ним последует.

Партнеры по НАТО не согласны

У идеи Макрона все еще остаются противники. Не поддержали ее в Германии, Италии, Великобритании и США. Глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто в интервью газете La Stampa заявил, что ввод войск на Украину будет шагом к односторонней эскалации. А это в свою очередь перекроет путь к дипломатии.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что НАТО не хочет, чтобы конфликт превратился в противостояние альянса с Россией, а потому отправка войск исключена.

О риске столкновения с РФ в случае ввода военного контингента на территорию Украины рассуждают и в США. По данным агентства Bloomberg, заявление Макрона разгневало американских чиновников. Отельные источники агентства сообщили, что слова президента Франции были не очень разумными с точки зрения оперативной безопасности.

В США официально не комментируют информацию Bloomberg — представитель Госдепа Мэтью Миллер отказался что-либо говорить по этому вопросу. Однако он еще раз подчеркнул, что Штаты не собираются посылать войска на Украину.