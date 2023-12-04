«Россия достигнет своей цели». Западные генералы не верят в победу Украины Польский генерал Коморницкий: Россия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ

Польский генерал назвал две главные ошибки ВСУ на фронте: промедление с контрнаступлением и отсутствие координации с западными партнерами. Сейчас, по его словам, Россия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ. Немецкий генерал в то же время отметил, что ВС РФ готовятся зимой обрушить на противника все виды своего современного оружия. Положение Украины, как отметил военный, усугубляет грязь и снег. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ошибки ВСУ

За последние месяцы ВСУ и их западные союзники допустили ряд просчетов, которые привели к отсутствию успехов на передовой, заявил генерал польской армии Леон Коморницкий, слова которого приводит издание Interia.

Во-первых, отметил военный, Украина совершила ошибку, сильно промедлив с планами по контрнаступлению. Это позволило ВС РФ должным образом подготовиться к обороне. Во-вторых, не хватило синхронизации и стратегической координации со стороны Запада. «Политики боялись и принимали запоздалые решения», — считает генерал.

По его словам, сработавшее в пользу российских военных время позволило им не только подготовиться к обороне, но и дало возможность изменить цели.

Коморницкий выразил уверенность, что в настоящее время речь идет «прежде всего об уничтожении украинской армии». Как отметил генерал, таким образом Украине ни за что не победить. Россия достигнет цели, а на Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство, полагает эксперт.

Поддержать Украину

В то же время немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире телеканала WELT TV высказал мнение, что Украине предстоит тяжелая зима, в ходе которой Россия обрушит на нее все виды своего современного оружия. По словам военного, российское оружие способно нанести максимальный ущерб инфраструктуре Украины.

«Россия применит полный спектр оружия: дроны, дальнобойную артиллерию, крылатые ракеты <…> Они наносят колоссальный урон», — указал военный.

Он добавил, что Киеву нужно готовиться к перебоям со светом и теплом, поскольку ВС РФ способны уничтожить критически важные объекты энергетики на всей территории страны. По словам Катера, боевые действия из-за непогоды превратилась в позиционную войну: грязь и глубокий снег сделали наступление невозможным и теперь «речь идет о том, чтобы проявить как можно больше настойчивости».

Как считает полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер, государствам Запада следует «пойти ва-банк» в вопросе оказания военной помощи Украине. Он отметил в беседе с изданием Tagesschau, что в настоящее время Россия и Украина ведут конфликт на истощение и его итоги в первую очередь определит имеющееся у них количество ресурсов.

При этом газета The Washington Post со ссылкой на сообщение источника во властных структурах Украины написала, что переданные ВСУ пусковые установки ракет ATACMS и кассетное оружие, несмотря на свою полезность, не смогли оказать существенного влияния на ход украинского контрнаступления.

Кроме того, издание сообщает, что план контрнаступления Украины был подготовлен Западом в результате ряда масштабных командно-штабных учений. Кроме того, издание утверждает, что американские и украинские военные резко расходились во мнениях насчет сроков проведения операции. «Пентагон хотел, чтобы наступление началось в середине апреля», — говорится в материале. Украинцы же считали, что им надо больше времени на подготовку.

Взгляд из России

4 декабря министерство обороны России сообщило, что ВСУ бежали из-под Артемовского, бросая раненых. Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил бегство украинских военных во время штурма населенного пункта Артемовское низкой моралью бойцов ВСУ на этом участке фронта. По мнению эксперта, многие украинские солдаты находятся в состоянии паники.

«Это (бегство) указывает на низкие моральные качества и плохой уровень подготовки украинской армии. Когда людей мобилизуют и не готовят, а сразу отправляют на линию фронта, <...> у них начинается паника», — пояснил Кнутов.

Как сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, ВСУ стали менее интенсивно обстреливать Белгородскую область. Он предупредил, что обстрелы могут начаться уже в скором времени и, по его мнению, на то есть две причины.

В первую очередь, по мнению Матвийчука, у украинской армии стало меньше боеприпасов, что подтверждают и западные, и украинские СМИ. По его словам, их берегут и перебрасывают на направления, которые более важны. Другой причиной может быть «временное затишье», утверждает полковник.