«Сокрушай и завоевывай»: как Израиль будет воевать с ХАМАС

Общевойсковая операция Армии обороны Израиля в секторе Газа может продлиться от шести недель до шести месяцев, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников в кабмине страны. Можно ли сейчас говорить о каких-то сроках окончания конфликта и какую тактику будет использовать ЦАХАЛ в борьбе с ХАМАС — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Израиль перед выбором

Такая точность в определении сроков завершения боевых действий в секторе Газа, разумеется, не может не вызывать легкой иронии. Разброс в датах у Bloomberg отличается по меньшей мере на порядок. Несколько перефразируя агентство, в отношении продолжительности кампании в секторе Газа в этом случае можно сказать и так — «может, день, а может, и год».

Между тем есть все основания полагать, что в Генеральном штабе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подобные сроки не определялись изначально, а все действия соединений и частей в настоящее время планируются, исходя исключительно из конкретной обстановки и тех рубежей, которые будут достигнуты в ходе решения тех или иных оперативных задач. И предполагать, что генштаб ВС Израиля поделился своими планами с Bloomberg (как бы авторитетно не выглядело в этом случае агентство), нет никаких оснований.

Некоторые СМИ пишут, что Израиль приостановил реализацию плана крупномасштабной общевойсковой операции ЦАХАЛ в секторе Газа и решил провести несколько ограниченных. Вряд ли эта информация заслуживает доверия. Подобных утечек из Генерального штаба Армии обороны Израиля не может быть по определению.

При этом вопрос, как будет развиваться ситуация в секторе Газа, с повестки никто не снимал. Полумерами в городских боях не добиться ничего.

Поэтому для Израиля вопрос стоит так — или огневыми ударами сносить городские постройки до уровня подземной канализации, или же, несмотря на большие затраты материальных средств, времени, возможные санитарные и безвозвратные потери среди личного состава, вооружения и военной техники, очередная операция закончится так же, как и все предыдущие.

То есть, по большому счету, ничем.

«Сокрушай и завоевывай»

Поэтому есть все основания полагать, что Армия обороны Израиля в предстоящей общевойсковой операции в секторе Газа будет действовать в строгом соответствии с формулой Первой Мировой войны — «артиллерия разрушает, пехота занимает».

Как ранее писала «Газета.Ru», значительный объем огневых задач будет возложен на военно-воздушные силы Израиля. Они будут разрушать в секторе Газа квартал за кварталом. И только после этого пехота будет выдвигаться на очередной рубеж.

Есть и еще один принцип времен Первой Мировой войны, который наверняка будет реализован в ходе боевых действий Армией обороны Израиля (разумеется, исключительно на новой технологической основе) — «порядок важнее быстроты». То есть пехота ЦАХАЛ будет занимать те или иные участки территории сектора Газа только после полного подавления сопротивления формирований ХАМАС. Именно это позволит минимизировать потери личного состава.

В ряде источников (в частности в Financial Times) этот прием трактуется как «ограниченные масштабы боевых действий», которые позволяют ЦАХАЛ использовать преимущество в огневой мощи над ХАМАС. На самом деле не стоит сравнивать «ограниченные масштабы боевых действий» с уже ушедшими в историю классическими приемами по овладению городами. И даже слово «ограниченный» по отношению к общевойсковой операции в секторе Газа не совсем уместно, если учесть, что только военно-воздушные силы Израиля за сутки наносят по объектам в секторе несколько сотен ударов.

К тому же можно не сомневаться — не будет сегодня Армия обороны Израиля атаковать сектор Газа густыми цепями мотопехоты и танками НПП (непосредственной поддержки пехоты). Не будет и классических штурмовых отрядов и групп.

Поэтому с целью минимизации потерь среди личного состава ЦАХАЛ в секторе наверняка будет действовать в соответствии с двумя вышеупомянутыми принципами. В Армии обороны Израиля их называют несколько по-другому — «сокрушай и завоевывай». Но сути дела это не меняет.

Препятствия на пути ЦАХАЛ

И вряд ли методичное продвижение частей и соединений Армии обороны Израиля на территории сектора надолго задержит разветвленная сеть тоннелей и подземных ходов, о которой так много говорилось в последнее время.

Во-первых, современными средствами разведки подобные сооружения достаточно точно вскрываются (и причем на очень большой глубине).

Во-вторых, в распоряжении ЦАХАЛ есть достаточно эффективные средства борьбы с такими сооружениями — большой набор противобункерных бомб (от GBU-28 до GBU-72), инженерно-саперные подразделения со значительными запасами взрывчатых веществ (возможно бурение скважин с последующей закладкой ВВ, их подрывом и вызовом подвижки слоев грунта), закачка в тоннели и подземные ходы воды и пр.

И главное — есть большие сомнения в том, что в Генеральном штабе Армии обороны Израиля строго определены какие-либо конкретные сроки выполнения тех или иных оперативных и боевых задач. Повторим — части и соединения ЦАХАЛ будут действовать, исключительно сообразуясь с обстановкой. Главная задача, поставленная политическим руководством страны, остается неизменной — полное уничтожение угрозы, исходящей из сектора Газа, то есть уничтожение движения ХАМАС.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).