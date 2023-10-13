«Артиллерия разрушает, пехота занимает». Какими будут предстоящие бои в секторе Газа

Завершается первая неделя очередного конфликта на Ближнем Востоке. В то же время напряженные бои продолжаются на всех фронтах СВО, особенно в районе Авдеевки. С обстановкой разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

За эту неделю события на Ближнем Востоке несколько заслонили непрерывно продолжающиеся бои на линии боевого соприкосновения на Украине. Разберемся с ситуацией в обеих горячих точках последовательно.

Ближний Восток

Почти всю неделю в секторе Газа продолжалась огневая подготовка к общевойсковой операции Армии обороны Израиля. Сомнений в том, что она начнется в ближайшее время, нет. На данном этапе ЦАХАЛ последовательно уничтожает военные объекты движения ХАМАС в секторе Газа.

Главную роль на этом этапе огневой подготовки играют военно-воздушные силы Израиля. Среди применяемых авиационных средств поражения в первую очередь следует выделить авиационные бомбы (АБ) типа Joint Direct Attack Munition (JDAM). JDAM представляет собой комплект из крыльев, крепящихся в средней части бомбы, и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Иными словами, это обычные АБ, оборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS массой от 227 (500 фунтов) до 904 кг (2000 фунтов) и дальностью применения от 40-75 км. Обычно ВВС Израиля применяют бомбы JDAM калибра 1000 и 2000 фунтов. Круговое вероятное отклонение (КВО) от точки прицеливания в ходе бомбардировок составляет всего несколько метров. Поэтому JDAM относятся к высокоточному оружию.

Считается, что в предстоящей общевойсковой операции в секторе Газа в ходе боев в условиях плотной городской застройки Армия обороны Израиля понесет чувствительные потери в личном составе и технике.

Как ранее подчеркивала «Газета.Ru», большой город — это самое лучшее поле боя для слабой и менее технически продвинутой стороны вооруженного конфликта.

В мегаполисе можно не только сосредоточить группировку в тысячи и даже десятки тысяч бойцов, но и укрыть ее от превосходящей огневой мощи противника, а также длительно снабжать материальными средствами и восполнять потери в людях и технике. Ни горы, ни леса, ни джунгли сегодня такой возможности не предоставляют.

Городская среда помогает обороняющимся, замедляет движение атакующих, позволяет разместить рекордное количество бойцов на единицу площади, компенсирует отставание в силах и технологиях.

Пока нет ни одного примера, когда бы город был полностью очищен от мирного населения, и только после этого противники по-рыцарски в нем сражались.

Практически во всех случаях население в городах оставалось, и его было существенно больше, чем комбатантов. Помимо всего прочего, большой современный город изолировать невозможно. Изоляция крайне необходима, но достичь ее в ряде случаев было сложно.

Отношение местных жителей крайне критично для общего успеха операции. Дружественное население представляет собой ценный ресурс как для наступающей стороны, так и для обороняющейся. Для последней местные жители — не просто живой щит. Дружественное население выполняет множество задач тылового и даже технического обеспечения, на которые пришлось бы отвлекать бойцов — от доставки материальных средств, несложного ремонта вооружения и до ухода за ранеными.

Характерной чертой обороны формирований ХАМАС в секторе Газа будет массированное использование подземных укрытий. Для их сооружения используется даже специализированная туннелепроходческая техника. На Ближнем Востоке грунт, как правило, достаточно мягкий и глинистый, он не осыпается, поэтому подземные ходы самого разного назначения сооружаются ударными темпами и в большом количестве.

В результате там, где противник готовился к обороне длительное время, создаются настоящие подземные города и улицы, по которым передвигаются даже автомобили.

Это позволит формированиям ХАМАС минимизировать потери от артиллерийского огня и авиации, и быстро маневрировать силами и средствами.

В городских боях можно ожидать массового применения управляемых фугасов, скрытых дневных и ночных камер видеонаблюдения, автомобилей с дистанционным управлением, массового использования дешевых коптеров для разведывательных и ударных задач.

Практика показала - хорошего решения по штурму городов пока так и не наработано. Даже массовое применение БЛА и высокоточного оружия легкой победы наступающей стороне не обеспечивают. Штурм по-прежнему требует кровопролитных ближних боев.

Успех операции, задуманной Армией обороны Израиля, будет зависеть исключительно от решимости военно-политического руководства страны.

Полумерами в городских боях не добиться ничего.

Поэтому для Израиля вопрос стоит так - или огневыми ударами сносить городские постройки с засевшими в них террористами до уровня подземной канализации, или же, несмотря на большие затраты материальных средств, времени, возможные санитарные и безвозвратные потери среди личного состава, вооружения и военной техники очередная операция закончится так же, как и все предыдущие. То есть, по большому счету, ничем.

Поэтому есть все основания полагать, что Армия обороны Израиля в предстоящей общевойсковой операции в секторе Газа будет действовать в строгом соответствии с формулой Первой Мировой войны - «артиллерия разрушает, пехота занимает».

В современных условиях эта формула претерпит разве что небольшие изменения – значительный объем огневых задач будет возложен на военно-воздушные силы, которые высокоточным оружием будут в секторе Газа разрушать квартал за кварталом, дом за домом, а пехота будет выдвигаться на очередной рубеж только тогда, когда из разрушенных зданий и опорных пунктов стихнут последние выстрелы. Недостатка в боеприпасах у Армии обороны Израиля нет, поэтому вполне возможна, что формула Первой Мировой войны будет ЦАХАЛ реализована в полном объеме.

Что касается массированного использования подземных укрытий формированиями ХАМАС в секторе Газа, то и у этой проблемы есть решение. Скорее всего, Израиль будет применять самые разнообразные противобункерные бомбы – от GBU-28 до GBU-72. Не исключено, что ЦАХАЛ получит от США и авиационные средства поражения типа GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (МОАВ) или, как еще называют эту бомбу, Mother Of All Bombs. Общая масса этого боеприпаса достигает 9500 кг, а взрывчатого вещества - 8480 кг. MOAB снабжена системой наведения KMU-593/B, которая включает в себя системы инерциальной и спутниковой навигации.

Вполне возможна передача Израилю и бомб GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator, MOP). Этот боеприпас весом 13 609 кг способен пробить слой грунта толщиной 60 метров или 19 метров армированного бетона.

Носителями этих авиационных бомб как правило являются стратегические бомбардировщики В-2 или В-52. Однако ВВС Израиля могут сбрасывать эти авиационные средства поражения и с военно-транспортных самолетов типа Lockheed C-130 Hercules.

Наконец, в наличии есть и традиционные инженерно-саперные подразделения ЦАХАЛ с многочисленными запасами взрывчатки, которые будут последовательно ликвидировать все выявленные подземные укрытия, а современные средства разведки, заметим, позволяют обнаружить подземные коммуникации на значительной глубине. Так что подземный мир ХАМАС не станет существенным препятствием для проведения общевойсковой операции в секторе Газа.

На фронтах СВО

Существенных изменений на линии боевого соприкосновения в ходе проведения специальной военной операции на данном этапе не произошло. Напряженные боевые действия в настоящее время идут в районе Авдеевки, но до их завершения окончательные итоги подводить преждевременно.

Своими новыми заявлениями разве что отличился начальник главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов. Он, в частности, сказал, что ВСУ в ходе «контрнаступа выбились из графика».

Иногда только по одной фразе можно понять и уровень военного образования, и особенности прохождения службы той или иной персоны. Только по двум словам генерала Буданова «выбились из графика» можно легко понять, что начальник ГУР Минобороны Украины никогда не занимался оперативным планированием, не проводил учений соответствующего уровня и не руководил соединениями и объединениями в ходе боевых действий.

Никакого графика на наступательную операцию в целом не разрабатывается. Да, среди документов оперативного планирования есть график боевого управления (или плановая таблица взаимодействия), но этот график составляется только на один день операции (ведения боевых действий). Ночью надо уже составлять новый график боевого управления, на следующий день.

Кроме того, Кирилл Буданов в очередной раз выступает не по чину. Делать какие-либо выводы за вооруженные силы Украины в целом является прерогативой главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного (или, в крайнем случае, по его поручению это может сделать пресс-секретарь). А Кирилл Буданов в который раз демонстрирует полет не по должности, да еще показывает при этом очевидную дремучесть в вопросах оперативного искусства. И только этот факт говорит о том, что далеко не все отлажено в военном механизме ВСУ.