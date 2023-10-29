«Я был не прав»: Нетаньяху извинился за пост с критикой служб безопасности Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху извинился за пост в соцсети, в котором упрекнул спецслужбы страны в плохой работе – они не предупреждали его о нападении ХАМАС. Пост с критикой появился в ночь на 29 октября, после первой с начала войны на Ближнем Востоке пресс-конференции политика. От ответа на вопрос журналистов о своей личной ответственности за произошедшее Нетаньяху уклонился. Подробности — у «Газеты.Ru».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения за слова о том, что национальные спецслужбы не предупреждали его о предстоящей атаке со стороны радикального палестинского движения ХАМАС.

«Я был не прав. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. <...> Вместе мы победим», — написал политик на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Он добавил, что полностью поддерживает всех руководителей силовых структур страны, а также начальника штаба, командиров и солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые в настоящее время находятся на фронте и защищают страну.

Исчезнувший твит

В ночь на воскресенье, 29 октября, на странице Нетаньяху в соцсети X появился пост с обвинением в адрес спецслужб. Согласно нему, политика не предупреждали о планах ХАМАС развязать войну. Как обратило внимание издание The Times of Israel, позднее сообщение исчезло.

В публикации Нетаньяху назвал ложью информацию о поступавших ему предупреждениях о готовящемся нападении со стороны палестинской группировки: ни на одном из этапов ему не докладывали о военных намерениях боевиков.

«Вопреки ложным утверждениям: ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС», — подчеркивалось в посте.

В сообщении на странице премьера утверждалось, что все чиновники структур безопасности — в том числе глава Совета национальной безопасности и глава Службы общей безопасности — до нападения на Израиль говорили о сдержанности ХАМАС и их склонности к урегулированию отношений с Тель-Авивом.

«Все должны будут дать ответ»

Удаление поста связывают с критикой Нетаньяху со стороны ряда членов военного кабинета и оппозиционеров. Его слова осудили в том числе лидер оппозиции в кнессете (парламенте Израиля) — глава партии «Еш атид» Яир Лапид — и глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганцем (входит в состав военного кабинета министров, созданного после нападения ХАМАС на Израиль).

«В то время как ЦАХАЛ героически сражается против ХАМАС и «Хезболлы», он (Нетаньяху. — «Газета.Ru») пытается возложить на них вину вместо того, чтобы поддержать», — процитировало издание Jerusalem Post Лапида.

Накануне вместе с Бени Ганцем и главой Минобороны Йоавом Галантом Нетаньяху провел первую с 7 октября пресс-конференцию. Сообщение с критикой спецслужб появилось в соцсети премьера ночью после встречи с журналистами.

На вопрос о его личной ответственности за события первых дней войны премьер сказал: «Здесь был страшный провал. Я говорил и говорю еще раз — все должны будут дать ответ, в том числе я. Но это произойдет после войны».