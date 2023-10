«Нет операции – нет и Нетаньяху». Почему вторжение в Газу обязательно будет

По данным издания The New York Times, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать приказ о вторжении в сектор Газа. Насколько может быть правдива информация американской газеты и ждать ли проведения наземной операции израильской армии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Как пишет NYT, командование Армии обороны Израиля разработало окончательный план наземной операции в секторе Газа, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался подписать его, чем разозлил старших офицеров.

Практически все в этом сообщении американской газеты кажется не вполне достоверным. Начнем с того, что схема и порядок разработки боевых документов в вооруженных силах практически всех государств примерно одинаковы, а The New York Times ставит многие вопросы в этой сфере с ног на голову.

Для начала остановимся на том, что по данным NYT премьер-министр Биньямин Нетаньяху якобы отказался подписать план общевойсковой операции Армии обороны Израиля в секторе Газа. А он и не должен его подписывать. Поскольку разработка любой операции возлагается на штаб, то оперативную часть на карте и подписывает начальник штаба, а утверждает план соответствующий командующий. Для вторжения в сектор Газа создана группировка войск (сил) Армии обороны Израиля, там назначены должностные лица, они и занимаются разработкой боевых документов.

А каковы же в этом случае функции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, у которого в этом государстве находятся реальные властные полномочия (в Израиле, напомним, есть еще и президент, который выполняет представительские функции)?

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен поставить перед Армией обороны Израиля задачу. ЦАХАЛ не может приступить к планированию, не получив ясных и однозначных указаний от главы правительства (и непременно в письменном виде и за его подписью). Премьер должен предельно конкретно сформулировать стратегические цели военных действий и задачи Армии обороны Израиля в предстоящих военных действиях.

Именно этот документ за подписью премьер-министра и является основой для планирования применения ЦАХАЛ. Только получив его и уяснив поставленную задачу, Армия обороны Израиля приступает к планированию боевых действий. И примерно такая схема работы существует практически в любом государстве.

The New York Times пишет, что Беньямин Нетаньяху хочет единодушного согласия чрезвычайного правительства на план войны с ХАМАС, опасаясь обвинений в случае ошибки (видимо, члены редакции NYT как минимум присутствовали на этих заседаниях). Однако так государством в чрезвычайной ситуации не руководят (а в Израиле в настоящий момент времени обстановка именно такова).

Как тут не вспомнить Верховного главнокомандующего товарища Сталина, который в ходе вооруженной борьбы крайне отрицательно относился к разного рода единодушным одобрениям и многочисленным подписям под теми или иными документами. Он в подобных действиях усматривал только нежелание единоначальника взять на себя ответственность за принятое решение. «Колхоз какой-то. Вы там не голосовали случайно?» — бранился Сталин в таких случаях.

К тому же далеко не все члены кабинета в Израиле допущены к оперативно-стратегическому планированию Армии обороны Израиля, а к этим вопросам допускается крайне ограниченный круг лиц. Доводить решительно до всех политиков документы плана предстоящей операции, значит, создавать реальные предпосылки для утечки сведений особой важности.

Так что, скорее всего, материал в The New York Times представляет собой довольно вольную трактовку событий и фактов. А ситуация на самом деле такова — общевойсковая операция в секторе Газа непременно будет. Она разработана, все необходимые документы составлены, подписаны и утверждены.

Если этой операции со стороны Армии обороны Израиля не будет (или в самый последний момент она будет отменена), то в самом скором времени в Израиле не будет ни премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ни его кабинета.

Именно таковы настроения в самых широких слоях израильского общества, и не учитывать их глава правительства и его кабинет никак не могут. Цель военно-политического руководства государства Израиль остается неизменной — уничтожить движение ХАМАС как таковое. А без общевойсковой операции Армии обороны Израиля в секторе Газа решить подобную задачу не представляется возможным.

Если операция ЦАХАЛ и откладывается, то это связано в первую очередь с утряской и согласованием ряда вопросов, относящихся сугубо к США. Далеко не все из них нам известны. Одна из причин переноса даты начала операции (которая выглядит весьма убедительной) связана с намерением Вашингтона до конца этой недели развернуть на Ближнем Востоке дополнительные зенитные ракетные и противоракетные системы, чтобы усилить прикрытие объектов ВС США после серии атак прокси-сил, вдохновляемых Ираном.

И, наконец, еще одно сообщение The New York Times кажется просто невероятным для лиц, имеющих представление о работе центрального аппарата вооруженных сил и государства. Якобы власти Израиля запретили командованию Армии обороны приносить на заседания правительства записывающие устройства. Собеседники The New York Times сочли это решение попыткой воспрепятствовать ходу расследования, которое может начаться после завершения войны. В ходе обсуждения подобных вопросов делается все, чтобы исключить возможные утечки информации, и чтобы представить, что генералы приносят на заседания Ставки ВГК диктофоны, нужно крайне большое и, скорее всего, болезненное воображение.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).